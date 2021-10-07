В Новосибирске разработали синтетический вирус для борьбы с ВИЧ

О вирусе рассказали на форуме OpenBio-2021 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске ученые из центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали синтетический вирус, который поможет бороться с клетками ВИЧ. Об это стало известно в ходе форума OpenBio-2021, который проходит в наукограде Кольцово.

— Это попытка функциональной эксплуатации белка слияния ВИЧ-1, в таком случае вирус никак не может уклониться от взаимодействия с ключевыми его рецепторами, — рассказала исследователь отдела геномных исследований ГНЦ Мария Бочкарева.

Специалист пояснила, что на поверхности ВИЧ-инфицированной клетки есть белок, который необходим для присоединения к ВИЧ-1. А на поверхности синтетического вируса находятся специфические рецепторы, коммуницирующие с белком слияния ВИЧ-1. Также было отмечено, что синтетический вирус не может сливаться с другими клетками из-за отсутствия необходимых белков. В ближайшее время вирус протестируют на животных.

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