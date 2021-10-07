В Новосибирске строители ЛДС начали возводить билетные кассы

Площадь зданий будет 2,3 тысячи кв.м Фото: Николай Кожанов

В Новосибирске продолжается строительство ледовой арены, в котором пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Сегодня стало известно о начале возведения билетных касс. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

— По проекту — это отдельное здание площадью 2,3 тысячи квадратов, в котором будет организована продажа билетов, а также установлено современное оборудование для досмотра посетителей, — говорится в сообщении.

Монтаж конструкций здания, где будут располагаться билетные кассы, происходит согласно плану работ. Сейчас строители работают над каркасом объекта и скоро приступят к устройству ограждающих конструкций.

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