Новосибирцев возмутила гигантская свалка рядом с Сосновым бором. Фото: "АСТ-54".

Жителей Новосибирска возмутила гигантская свалка в Калининском районе города. Они заметили ее рядом с Сосновым бором. Горожане рассказали об увиденном в соцсети в четверг, 7 октября.

— Свалка размером с футбольное поле! Массово сбрасывают мусор на улице Учительской за заправкой «Газойл» и спортивным комплексом «Север», — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Пост также сопроводили фотографиями гигантской свалки. Подписчиков увиденное возмутило.

— Какие же люди свиньи! Как не противно самим город превращать в помойку.

— Потом эти нелюди больше всех орут про плохую работу властей и грязный город, — написали новосибирцы.

В администрации Калининского района Новосибирска прокомментировали ситуацию, заявив, что в 2020-2021 годах свалку по адресу Окружная 29д уже ликвидировали. В тот раз, по данным муниципалитета, объем вывезенных отходов составил 657 тонн.

— По результатам повторного замусоривания земельного участка ведется проверка. Материалы передали в полицию и прокуратуру района. Возможность очистки повторно замусоренной территории рассмотрят в 2022 году с учетом решений, которые примут правоохранительные органы, — сообщили в администрации.

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