В Новосибирске перекрыли большую часть улицы Ватутина

Ограничение будет до 22 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 7 октября, в Новосибирске сузили улицу Ватутина: ее сократили с четырех полос до одной. Произошло это из-за ремонтных работ, которые продлятся до 22 октября. Об этом сообщает сайт мэрии города.

— С 7 по 22 октября на 6 метров сужается проезжая часть улицы Ватутина в районе здания № 28, — говорится в сообщении.

Известно, что на дороге будут ремонтировать теплотрассу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.