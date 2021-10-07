В Новосибирске перекрыли большую часть улицы Ватутина

Ограничение будет до 22 октября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 7 октября, в Новосибирске сузили улицу Ватутина: ее сократили с четырех полос до одной. Произошло это из-за ремонтных работ, которые продлятся до 22 октября. Об этом сообщает сайт мэрии города.
— С 7 по 22 октября на 6 метров сужается проезжая часть улицы Ватутина в районе здания № 28, — говорится в сообщении.
Известно, что на дороге будут ремонтировать теплотрассу.
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