В Новосибирске пресекли канал поступления крупных партий наркотиков. Фото: УФСБ РФ по НСО.

Сотрудники УФСБ пресекли канал поступления крупных партий наркотиков в Новосибирске. Они задержали причастного к его организации наркодилера. Об этом рассказали в четверг, 7 октября, в УФСБ РФ по Новосибирской области.

— Наркоторговца поймали с поличным в Колыванском районе. Его задержали, когда он забирал из лесного схрона наркотики. При нем нашли 9 килограмм гашиша и 100 грамм кокаина. Все это злоумышленник планировал сбыть на территории Новосибирска, — уточнили в УФСБ.

В отношении наркодилера возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». На время следственных действий злоумышленника направили в СИЗО.

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