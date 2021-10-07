Над Новосибирском пролетели военные вертолеты

Куда напрвлялись они – неизвестно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 7 октября над Новосибирском пролетели пять военных вертолетов. Их заметили горожане. Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, военная техника возвращалась с учений.

— Вертолеты, которые пролетели над городом, возвращались с учений Восточного военного округа, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Известно, военная техника пролетела рано утром над Юго-западной частью Новосибирска.

Какие именно учения проходили, пока не ясно. В пресс-службе ЦВО информацию о них еще не прокомментировали.

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