Над Новосибирском пролетели военные вертолеты

Куда напрвлялись они – неизвестно
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четверг, 7 октября над Новосибирском пролетели пять военных вертолетов. Их заметили горожане. Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, военная техника возвращалась с учений.
— Вертолеты, которые пролетели над городом, возвращались с учений Восточного военного округа, — сообщил КП-Новосибирск источник.
Известно, военная техника пролетела рано утром над Юго-западной частью Новосибирска.
Какие именно учения проходили, пока не ясно. В пресс-службе ЦВО информацию о них еще не прокомментировали.
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