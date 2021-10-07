В Новосибирске упразднят районные отделы образования

Упразднение позвонит сэкономить бюджетные средства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске закроют районные отделы образования, а сотрудников устроят работать в департамент. Об этом стало известно во вторник, 5 октября, на заседании комиссии Горсовета.
— Благодаря такому решению городские власти создадут необходимую вертикаль правления над образовательными организациями и позволят сэкономить бюджетные средства, — заявил заместитель мэра Валерий Шварцкопп.
Также он отметил, что подобная организация работы сотрудников позволит добиться больших результатов, а решения чиновников будут приниматься быстрее.
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