Полицейские поймали парня, угнавшего «ВАЗ» у 89-летнего пенсионера. Фото: МВД 54.

В Калининском районе Новосибирска, на улице Тайгинской, экипаж ДПС заметил «ВАЗ» без номеров. Полицейские установили, водитель легковушки был пьян, а еще у него отсутствовали документы на машину. Об инциденте, случившемся 5 октября, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Кроме водителя в транспортном средстве находились еще 5 молодых людей. Полицейские установили, автомобиль принадлежит 89-летнему жителю поселка Сокур Мошковского района. Выяснилось, несколько часов назад его угнали из гаража пенсионера. Толпу доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. У 20-летнего подозреваемого подтвердилось алкогольное опьянение. Ранее парня уже судили за кражу и угон авто, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Также в отношении угонщика составили административный протокол за пьяное вождение.

Автомобиль вернули 89-летнему дедушке.

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