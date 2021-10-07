Новосибирский архитектор предложил не лишать Вокзальную магистраль парковочных зон

Ранее новосибирцы были возмущены решением мэрии убрать парковочные карманы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местный архитектор Татьяна Иванченко предложила свое виденье реконструкции Вокзальной магистрали, в котором будут сохранены парковочные карманы. Ранее горожане были возмущены лишением территории парковочных карманов.

— Я внесла предложение по изменению профиля улицы, которое было отклонено членами комиссии по транспорту общественно-экспертного совета по градостроительству при мэре города Новосибирска четырьмя голосами против двух. Количество общественного транспорта не соответствует заявленному департаментом транспорта мэрии Новосибирска. Кроме того, проезжая часть Вокзальной магистрали имеет «избыточную ширину», — написала Татьяна на своей странице в соцсети Facebook.

Специалист предложила добавить три с половиной метра дополнительного пространства на Вокзальной магистрали. Этого хватило бы и для организации выделенной полосы на четной стороне магистрали, и для парковок на нечетной.

По мнению архитектора, широкая Вокзальная магистраль будет провоцировать участников движения на быструю езду, что не будет безопасно ни пешеходам, ни водителям.

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