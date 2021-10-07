Под Новосибирском из горящей высотки спаслись 35 человек. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В Бердске загорелась квартира в девятиэтажном доме. Через пять минут после возгорания на место прибыли первые пожарные расчеты. Когда огнеборцы приехали, дым шел из квартиры на 8-м этаже высотки. Об инциденте, случившемся в среду, 6 октября, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Огонь уничтожил домашние вещи и мебель на площади 15 квадратов. Локализовать пожар удалось за 5 минут, еще через несколько минут возгорание полностью ликвидировали, — уточнили в ведомстве.

Известно, до прибытия пожарных расчетов из дома самостоятельно спаслись 35 человек. В результате ЧП никто не пострадал.

В тушении огня участвовали 9 человек личного состава, а также 3 единицы техники.

Что стало причиной пожара, установят дознаватели МЧС.

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