Пьяные сибиряки разнесли витрину киоска и пытались избить «гвардейца»

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Попытку нападения на бойца группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предпринял вчера пьяный хулиган, совершивший до этого несколько правонарушений.

В 20.47 в киоске по продаже фастфуда на улице Д. Шмонина продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации - компания пьяных молодых людей устроила рядом с киоском драку и разбила витрину.

На охраняемый объект прибыл ГБР-76 ГВАРДИИ в составе старшего экипажа Максима Е. и водителя-охранника Александра Ч. На момент прибытия возле киоска были только два молодых человека. Еще четверо участников драки, по словам продавцов, убежали, этих же на месте происшествия задержала недопитая бутылка коньяка.

На предложение возместить причиненный киоску ущерб мужчины ответили крайне агрессивно - один из хулиганов попытался пнуть Максима, а потом ударить его кулаком в голову. Нападавшего не смутили ни габариты «гвардейца» - рост 192 сантиметра и соответствующее телосложение, ни огнестрельное оружие и спецсредства, размещенные на ремне.

Результатом нападения стало задержание обоих нарушителей, применение к ним наручников и передача полиции. Теперь хулиганам придется ответить и за драку в общественном месте, и за разбитую витрину стоимостью 15 тысяч рублей, и за попытку нападения на сотрудника Агентства Безопасности.