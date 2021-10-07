В Новосибирске строительство ЛДС идет с отставанием от плана

Сейчас арена готова лишь на 46%. Фото: Правительство НСО

Строящийся в Новосибирске Ледовый дворец к МЧМ-2023 года отстает от плана. Об этом заявили в Заксобрании Новосибирской области.

— Министр строительства связал отставание от графика строительства с дефицитом рабочей силы, возникшим вследствие распространения ковида, стоимостью стройматериалов и изменениями в проектно-сметной документации, — заявили в ведомстве.

По мнению депутата Вячеслава Илюхина, если арену не успеют подготовить к указанному сроку, есть вероятность того, что область больше не получит никакое финансирование ни на какие проекты.

Строительство ЛДС явно вызывает большую озабоченность у всего Заксобрания. Так, например, председатель Законодательного собрания НСО Андрей Шимкив назвал недострой проблемой, но отметил, что делается все для того, чтобы успеть к срокам.

— Есть проблемы. Это точно. Проблема в том, что мы уходим в зиму с недостроем. Но, как нам заявили сегодня, предпринимаются все возможные меры. И надеюсь, что мы все-таки успеем в срок. Понятно, что зимой в Сибири тяжело строить: это удорожание, это замедление темпов, — рассказал он.

Также было отмечено, что есть острая необходимость в увеличении количества людей на объекте, чтобы успеть сдать его к сроку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.