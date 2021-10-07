Пицца в подарок и бонус при аренде автомобиля: Tele2 запускает осеннюю волну акций «Больше»

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Tele2 совместно с компанией Cars7 приготовила бонус для клиентов, которые пользуются услугами аренды автомобилей. До 31 октября 2021 года абоненты оператора получат 500 бонусных рублей для оплаты любого тарифа поездки. Также до 31 октября доступна скидка 200 рублей от сервиса доставки «Самокат». Предложение действительно при заказе на сумму от 800 рублей. До 31 декабря 2021 года можно получить в подарок пиццу диаметром 23 см в пиццериях «Папа Джонс». Акция действует при заказе на сумму от 959 рублей и распространяется на заказ в пиццерии, доставку и самовывоз.

Активировать акции и узнать подробные условия предложений можно на странице программы лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора. Промокод на пиццу в подарок можно получить один раз в сутки, бонусы на каршеринг - единоразово за все время действия предложения, скидку в сервисе «Самокат» можно использовать один раз в неделю.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни - от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.

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