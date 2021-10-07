Назван список улиц, где уберут парковочные карманы в Новосибирске

Парковочные карманы на указанных улицах будут запрещены Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске некоторые улицы хотят лишить парковочных карманов. В Сети появился полный список, который выложил на своей странице в Facebook член регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Александр Стефанов.

— Думаю стоит напомнить новосибирцам о предстоящих улучшениях их жизни путем ликвидации всех парковочных «карманов» для обеспечения безопасного, бесконфликтного и бесперебойного движения общественного транспорта на следующих участках улично-дорожной сети Новосибирска: улица Ватутина, улица Мира от улицы Новогодняя до улицы Аникина, улица Нарымская от улицы Д. Ковальчук до улицы Челюскинцев, улица Челюскинцев от улицы Советская до улицы Ленина, улица Станиславского от площади Энергетиков до улицы Немировича-Данченко, улица Кирова от улицы Никитина до Октябрьской магистрали и по Октябрьской магистрали на всем протяжении, — написал он.

Всего в представленном списке около 20 названий улиц, которые власти хотят лишить парковочных карманов. Как отметил член ОНФ, парковочные места останутся лишь на улице Кошурникова от улицы Бориса Богаткова до Селезнева, Большевистской и Бердском шоссе от площади Инженера Будагова до реки Иня.

Полный список улиц, которые лишатся парковочных карманов следующий: улица Гоголя от улицы Селезнева до улицы Советская, четная сторона улицы Восход, улица Дуси Ковальчук от Горбольницы до улицы Плановая, улица Бориса Богаткова от улицы Красина до улицы Доватора, улица Титова от улицы Покрышкина до улицы Троллейная, проспект Карла Маркса от станции метро Площадь Маркса до площади Лыщинского, улица Выборная от улицы Кирова до остановки общественного транспорта «Стенд», улица Ленина от проспекта Димитрова до площади Гарина-Михайловского по направлению к площади Гарина-Михайловского (правая сторона), улица Орджоникидзе от улицы Советской до Красного проспекта, улица Немировича-Данченко от улицы Ватутина до площади Лыщинского, улица Владимировская, улица Дуси Ковальчук от улицы Плановая до улицы Владимировская.

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