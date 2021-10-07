Новосибирцы достали из реки Каменка 16 мешков мусора

Всего было собрано 16 мешков мусора. Фото: стоп-кадр с видео группы «Сохраним реку Каменка»
Жители Новосибирска вышли на субботник в Дзержинском районе, чтобы почистить реку Каменка. Всего им удалось набрать 16 мешков мусора из водоема. Об этом активисты рассказали в соцсети.
— Уровень воды поднялся, весь мусор плывет в коллектор, в который уходит под землю Каменка. Коллектор засоряется, велика вероятность подтопления, — выразили беспокойство новосибирцы.
Ситуацию также прокомментировала администрация Дзержинского района, отметив, что необходимо обратиться в соответствующее ведомство, которое контролирует территорию.
— Обозначенная на фото территория принадлежит Министерству природных ресурсов Новосибирской области. Очистка от мусора прибрежной территории планируется в рамках общегородского субботника 16 октября.
После чего и Минприроды Новосибирской области предоставило ответ активистам
— Из анализа изложенной информации усматриваются признаки нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, — отметили в ведомстве.
В Министерстве пообещали разобраться в сложившейся ситуации и провести контрольно-надзорные мероприятия для устранения проблемы.
Известно, что найденный мусор — результат сноса гаражного кооператива.
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