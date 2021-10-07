В Новосибирской области за сентябрь 2021 почти на 30% упала рождаемость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области в сентябре 2021 года почти на 30% упала рождаемость. Такие данные опубликовало Управление ЗАГС Новосибирской области. Там также рассказали о том, сколько человек поженились, развелись и умерли в сентябре.

Так, согласно опубликованным данным, в сентябре 2021 умерли 3509 человек, а в 2020 году за этот же период скончались 3228 людей. Рождаемость в сравнении с прошлым годом сократилась на 28,5% — в сентябре 2021 родились 2429 малышей, а в 2020 новорожденных было 3396.

Что касается разводов, то в сентябре 2021 развелись 1171 сибиряков. В 2020 за аналогичный период их число было выше — 1593.НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ

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