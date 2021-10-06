В Новосибирске иномарка сбила 9-летнего мальчика: ребенок в больнице

Вечером, 6 октября, иномарка сбила школьника. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером, 6 октября, иномарка сбила школьника. ДТП произошло в Центральном районе города.

— Сегодня, около шести часов вечера 52-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Tiida ехала по двору вдоль дома №1 по улице Достоевского и сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщила Госавтоинспекция по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте произошедшего работает экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.