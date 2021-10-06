В Новосибирске иномарка сбила 9-летнего мальчика: ребенок в больнице

Вечером, 6 октября, иномарка сбила школьника.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Вечером, 6 октября, иномарка сбила школьника. ДТП произошло в Центральном районе города.
— Сегодня, около шести часов вечера 52-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Tiida ехала по двору вдоль дома №1 по улице Достоевского и сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщила Госавтоинспекция по Новосибирску.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте произошедшего работает экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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