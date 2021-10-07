Погода в Новосибирске на 7 октября 2021 года: вернутся холода

Сегодня будет прохладнее, чем вчера.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Новосибирске на 7 октября 2021 года: после солнца в город ненадолго вернется дождь. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
— Днем в Новосибирске потеплеет +3…+5 градусов, ночью — -2...-4. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем — небольшой дождь. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9, местами до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области температура днем составит +3…+8 градусов, ночью — 0…-5.
«Яндекс.Погода» обещает пасмурный день с температурой около +2…+3 градусов днем.
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