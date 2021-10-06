В Новосибирске «КАМАЗ» влетел в иномарку: в больнице три человека

В Новосибирске, вечером, 6 октября произошло ДТП с «КАМАЗом» и иномаркой. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером, 6 октября произошло ДТП с «КАМАЗом» и иномаркой. Авария случилась в Кировском районе.

— Сегодня, в 17:30 55-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» поворачивал налево на улице Северный проезд в сторону Сибиряков-Гвардейцев. Около дома №10 по улице Северный проезд он столкнулся с автомобилем Subaru Forester, за рулем которого был 25-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В аварии пострадал водитель иномарки — его доставили в больницу с переломом левой руки и черепно-мозговой травмой, а также два его 30-летних пассажира. Одного из них госпитализировали с переломом позвоночника, а другого — с переломом левой ноги. На месте произошедшего работал экипаж ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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