В Новосибирске началось строительство нового здания школы №54. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске началось строительство нового здания школы №54. Сейчас на участке уже заливают фундамент для будущей постройке. Уже 1 ноября подрядчик планирует возвести цокольный этаж. Ход строительства знакового для города объекта сегодня проверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Это долгожданный объект, знаковая стройка. Старое здание школы настолько обветшало, что было принято решение прекратить занятия, поскольку была угроза безопасности школьников. В сентябре прошлого года старую школу снесли. Была разработана проектно-сметная документация. Проект новый, не типовой. Конфигурация школы особенная, так как этот участок увеличить невозможно, здесь сложившаяся инфраструктура, жилой массив, поэтому пятно застройки такое, какое есть. В августе сюда зашла подрядная организация. Строительство идет довольно быстро: вырыт котлован, заливают фундамент, возводят стены. Значительная часть финансирования — из областного бюджета. На сегодня отыграна третья часть. Сдача объекта — в 2023 году, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Планируется, что в будущей школе будет четыре этажа и вмещать она сможет 299 человек в одну смену. В здании запроектированы также спортивный зал размером 30 на 18 метров с раздевалками и санузлами, а также два пассажирских лифта.

Сейчас Основные трудности при строительстве связаны с выносом коммуникаций: по участку проходит теплотрасса, линии связи. Их будут выносить за территорию школы. Еще одна сложность связана с подъездом к стройплощадке.

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