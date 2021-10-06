В Бердске по решению суда снесут трактир «Лисья нора»

Решение о сносе здания принял суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Бердске снесут трактир «Лисья нора». Такое решение принял суд по требованию прокуратуры. После проведенной ведомством проверки выяснилось, что здание было построено незаконно.

— Установлено, что Санаторию-профилакторию «Сибиряк» на праве собственности принадлежит земельный участок, на котором расположен объект капитального строительства — нежилое здание, площадью 166,4 квадратных метров. Построено это здание без разрешения на строительство, — сообщили в областной прокуратуре.

Прокурорская проверка показала, что здание занимает сразу два земельных участка, один из которых принадлежит санаторию, а другой находится в праве собственности города, поскольку относится к городским лесам. Ведомство обратилось с иском в суд, и он принял решение о сносе здания и прекращении права собственности.

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