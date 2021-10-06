«Не аппетитно»: сибирячка пожаловалась на испорченный том-ям

Реальность и ожидание. Фото: instagram.com/revizor.nsk/
Сибирячка пожаловалась на испорченный том-ям. Женщина решила заказать суп из ресторана с помощью службы доставки. Когда ей привезли еду, то ее ждало неприятное открытие. Суп с картинки не соответствовал приобретенному.
— Это шутка какая-то?Из серии: ожидание и реальность! Том-ям из 3х ингредиентов это верх пофигизма!- возмущается жительница Новосибирска в «Инстаграм».
В кадре видно, что в супе плавают три непонятные помидорки и грибы. Речи о креветках в нем даже не идет.
В комментариях новосибирцы поддержали девушку:
— Пробник супца.
— Не аппетитно. И что там плавает?
— Упрощенный вариант.
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