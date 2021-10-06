В Новосибирск придет потепление до +12 градусов

В Новосибирске ожидается потепление до +12 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске ожидается потепление до +12 градусов. По прогнозам синоптиков, тепло должно прийти в регион в субботу, 9 октября.

— Ощутимо температура начнет пониматься уже в пятницу, 8 октября. Тогда столбик термометра достигнет отметки в +6…+8. В целом днем будет пасмурно, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — А вот в субботу, 9 октября, потеплеет уже до +10…+12. Будет также пасмурно, а вот осадков не ожидается.

Солидарны с коллегами и синоптики сервиса Яндекс.Погода. По их прогнозам, в субботу, 9 октября, в Новосибирск придет потепление до +9…+10 градусов.

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