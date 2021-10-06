«Они экономят на нас»: пенсионеры из Новосибирской области пожаловались на социальные службы

Пенсионерам привозят не те вещи.
Фото: Алексей ФОКИН
Пенсионеры из Красноозерского района Новосибирской области пожаловались на социальные службы. Они уверены, что их обманывают и привозят не те вещи.
— У моей жены 4 года назад случился инсульт и она парализована. Ей дали инвалидность. По закону ей полагается 2 памперса и пеленка. Их привозят социальные службы. Только в документах написана одна марка, а по факту мы видим другое, — рассказал КП-Новосибирск Анатолий Петрович Горянин, житель поселка.
По словам сибиряка, памперсы, которые привозят сейчас намного хуже, чем прописаны в документах.
— Они экономят на нас, — возмущается мужчина.
Как говорит Анатолий Петрович, то он уже обращался в администрацию района, но там ему никто не смог помочь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер