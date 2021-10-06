Детский омбудсмен прокомментировала инцидент с онкобольными детьми, которых не пустили на детскую площадку в Новосибирске

Надежда Болтенко прокомментировала инцидент с онкобольными детьми, которых не пустили не детскую площадку. Фото: предоставлено Ксенией АЛЕШИНОЙ

Новосибирский детский омбудсмен Надежда Болтенко прокомментировала инцидент с онкобольными детьми, которых не пустили не детскую площадку. Напомним, неприятная ситуация произошла накануне в Октябрьском районе города. Воспитанников центра для реабилитации онкобольных детей жители соседнего дома буквально выставили с площадки, якобы опасаясь, что они затопчут их цветы.

— Мы все должны понимать трудности, сложности тех семей, в которых дети страдают серьезными заболеваниями, помогать им. Та ситуация, которая произошла на площадке, должна разрешиться. Мы, взрослые, должны быть для наших детей примером добра, сопереживания, сочувствия и помощи. Верю, что в наших людях это все есть. Видимо, просто возникло недопонимание, — написала на своей страничке в инстаграме Надежда Болтенко.

Детский омбудсмен отметила, что надеется, что участникам конфликта все же удастся договориться друг с другом. Сама она утверждает, что готова оказать помощь в сложившейся ситуации.

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