В Новосибирской области подготовились ко Всероссийской переписи населения. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области с 15 октября начнется Всероссийская перепись населения. Продлится она до 14 ноября 2021. По информации властей, подготовка к ней практически завершилась. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по проведению переписи. Оно прошло под руководством Юрия Петухова, первого замгубернатора региона.

— Перепись важна для получения сведений о численности населения, составе семей, условиях их жизни, оценки динамики изменения этих показателей. Предложенные в этом году формы прохождения переписи с использованием цифровых технологий позволяют провести ее с учетом эпидемиологической ситуации, обеспечив удобство и безопасность. В нашем регионе подготовка к Всероссийской переписи вышла уже на финишную прямую, — заявил Юрий Петухов.

Как уточнили в правительстве Новосибирской области, во время переписи в области будут работать 5800 переписчиков. Большинство из них — это студенты высших и средних образовательных учреждений. Переписчиков предварительно подготовят — они будут учиться три дня.

Известно также, на заседании Юрию Петухову представили доклады о том, как к переписи подготовились районы и городские округа области.

— Пройти перепись жители Новосибирской области могут разными способами. Так, у них есть возможность принять переписчика на дому, в переписном пункте или заполнить электронный переписной лист на сайте «Госуслуги». Известно, в регионе будут действовать 800 стационарных участков для переписи, 31 из них будут работать в МФЦ. Основной этап переписи — с 15 октября по 8 ноября, — добавили в правительстве.

В 2021 году впервые в переписи будут участвовать волонтеры. Известно, 350 добровольцев будут помогать сибирякам в оформлении переписных листков на «Госуслугах», а также смогут проконсультировать сибиряков по общим вопросам.

Росстат обнародует первые итоги переписи в декабре 2021 года, а окончательные результаты станут известны в четвертом квартале 2022 года.

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