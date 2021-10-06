Детский корпус областной больницы спроектируют при поддержке центра Рогачева. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с гендиректором центра имени Рогачева Галиной Новичковой. Они обсудили оказание помощи онкобольным детям в регионе, а также возведение корпуса детской областной больницы. По словам Андрея Травникова, все рекомендации экспертов Национального центра учтут при строительстве детского корпуса. Известно, поддержка специалистов центра Рогачева способствует совершенствованию оказания помощи детям, страдающим от онкогематологии. Об этом рассказали в Правительстве Новосибирской области.

— Комиссия Национального центра, которой руководит Галина Новичкова, работает в регионе уже второй день. Комиссия уже посетила Новосибирскую клиническую центральную районную больницу, Новосибирскую областную больницу, Городскую детскую клиническую больницу Скорой помощи, — уточнили в правительстве.

По информации властей, с прошлого визита комиссии, который состоялся два года назад, региональный Минздрав выполнял все рекомендации, касаемые улучшения деятельности онкогематологической службы. Члены комиссии подтвердили, что в области было сделано многое за это время.

На рабочем совещании также обсудили и возведение детского корпуса областной клинической больницы. Там планируют разместить все специализированных отделения, среди них — отделения детской гематологии и онкологии.

В настоящий момент такие отделения действуют в областной больнице, а основное помещение краснообской больницы ремонтируют. При этом эксперты уже положительно оценили то, что отделения расположатся на территории крупного медицинского центра. На территории клиники есть необходимое медицинское оборудование, позволяющее проводить исследования в круглосуточном режиме. Кроме того, там действует детская хирургическая служба. По словам Галины Новичковой, все это очень важно для ребятишек, больных онкологией.

— Мы хотели бы, чтобы это отделение навсегда осталось в областной больнице: там планируется строительство нового высокотехнологичного корпуса, мы дали свои рекомендации. Здесь мединститут большой, город большой, мы надеемся, что все получится. По всем показателям это должен быть хороший крупный межрегиональный центр, где сложную высокотехнологичную терапию смогут получать дети не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов, где не проводится такая терапия, — отметила она.

По ее словам, в больнице есть необходимая инфраструктура. Но в каких-то отраслях ее следует усилить, а также подготовить необходимых специалистов. Новичкова подчеркнула, специалисты центра Рогачева, готовы оказать помощь во всем.

В Правительстве Новосибирской области добавили, что улучшение в регионе онкогематологической помощи является для властей важным приоритетом.

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