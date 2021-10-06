В Новосибирске будут судить парня, зарезавшего приятеля во дворе высотки

Он признал свою вину и раскаялся.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске будут судить 29-летнего парня, зарезавшего приятеля. В отношении него завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области в среду, 6 октября.
— Следствие установило, вечером 7 августа 2021 года во дворе дома 59 по улице Державина два приятеля распивали спиртное. Они поссорились, и обвиняемый решил расправиться с товарищем. Так, он поднялся в свою комнату в дом, взял кухонный нож, вернулся обратно и несколько раз ударил ножом приятеля в грудь. Потерпевшего увезли в больницу — там он умер, — уточнили подробности в Следственном комитете.
Виновника поймали полицейские — его задержали в соседнем дворе.
Известно, что во время следствия обвиняемый был в СИЗО. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
В настоящий момент уголовное дело в отношении него направили в суд — в ближайшее время там его рассмотрят по существу.
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