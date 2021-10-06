Задержаны неадекватный сибиряк с ножом, агрессивная семейная пара с карабином и воришки

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ подвела итоги работы за прошедший месяц. В сентябре на охраняемых объектах произошло несколько резонансных общественно-опасных происшествий, которые гвардейцами были пресечены, нарушители задержаны и переданы в полицию.

Всего в сентябре группы быстрого реагирования Агентства осуществили 1650 выездов на охраняемые объекты. Наибольшее число тревог (1145) поступило от охранных сигнализаций, 337 раз срабатывали тревожные кнопки, 131 раз о тревогах извещали автоматические пожарные сигнализации, 37 раз ГБР вызывали посредством телефонной связи.

Самым распространенным правонарушением уже который месяц подряд является хулиганство – 150 случаев. Вероятно, этим составом преступления будут квалифицированы происшествия, случившиеся в г. Новосибирске 16 сентября в Кировском районе и 26 сентября в Октябрьском. На ул. Петухова ГБР-76 задержала мужчину, вооруженного большим кухонным ножом, которым тот повреждал строения, угрожал прохожим. А в кафе на ул. Кирова ГБР-1 задержала агрессивную семейную пару, вооруженную карабином «Сайга».

На втором месте по количеству правонарушений – попытки хищений. В сентябре группы быстрого реагирования Агентства 75 раз пресекали совершение краж. Заслугой ГВАРДИИ стало задержание нескольких участников преступных групп, совершавших хищения дорогостоящей алкогольной и табачной продукции.

Всего за сентябрь 2021 года сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ был предотвращен 1 пожар, пресечено 170 различных правонарушений, задержано 30 человек, их совершивших, 38 раз за месяц гвардейцы осуществляли взаимодействие с правоохранительными органами.