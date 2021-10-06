В Заельцовском районе Новосибирска жители более 100 домов остались без отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 6 октября, жители 139 домов Заельцовского района Новосибирска остались без отопления. В общей сложности отопление отключили в 323 домах города. Данные об этом появились на сайте «Мой Новосибирск».

По данным СГК, отключения связаны с ремонтом тепловой магистрали по улице Плановой. Там требуется замена устройств, защищающих трубы от деформации. В контур отключения попали более ста домов.

— В основном это дома на улицах Дуси Ковальчук, Ельцовской, Линейной, Сухарной. Кроме того, отопление отключили в некоторых домах на улицах Жуковского, Калинина, Парковой, Переездной, Союза Молодежи, Стасова, Тимирязева, Холодильной, — Балакирева, Владимировской и т.д., — добавили в компании.

В СГК отметили, специалисты завершат ремонт к вечеру, 6 октября. После 21:00 тепло начнет поступать в дома новосибирцев.

В плановые отключения вошли еще несколько районов города — Дзержинский, Калининский, Кировский, Центральный и Октябрьский.

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