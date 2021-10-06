Новосибирский врач спрогнозировал ухудшение ситуации с Covid-19 в области

Резкий скачок заражения ожидается на следующей неделе
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области ожидается ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом главврач Искитимской центральной городской больницы Алексей Кайгородов рассказал порталу «Конкурент».
— Количество больных растет. С середины прошлой недели увеличивается число пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Но это еще не резкий подъем, это только начало четвертой волны, — пояснил врач.
По мнению специалиста, резкий скачок заболеваемости стоит ожидать через неделю, и продлится он до начала декабря. Кроме того, Кайгородов уверен, эта волна будет серьезней третьей. У тех, кто заболевает сейчас, пневмонию диагностируют уже через три дня. К слову, раньше на развитие этого осложнения требовалась неделя. Все это значит, что вирус активно мутирует.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер