В новосибирском ТРЦ «Аура» закроют пункт вакцинации

Вакцину поставить можно будет еще 8 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в ТРЦ «Аура» закроют мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Работа пункта завершится с субботы, 9 октября. Об этом сообщили в администрации торгового центра.

— Приняли решение закрыть пункт вакцинации. Это была инициатива самого арендатора, — рассказал КП-Новосибирск представитель ТРЦ «Аура».

Известно, что пункт вакцинации от Covid-19 будет принимать желающих привиться до 8 октября включительно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.