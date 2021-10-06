В новосибирском ТРЦ «Аура» закроют пункт вакцинации

Вакцину поставить можно будет еще 8 октября
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в ТРЦ «Аура» закроют мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Работа пункта завершится с субботы, 9 октября. Об этом сообщили в администрации торгового центра.
— Приняли решение закрыть пункт вакцинации. Это была инициатива самого арендатора, — рассказал КП-Новосибирск представитель ТРЦ «Аура».
Известно, что пункт вакцинации от Covid-19 будет принимать желающих привиться до 8 октября включительно.
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