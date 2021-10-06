Новосибирск засыплет снегом в третьей декаде октября

К концу месяца снег уже должен обосноваться по прогнозам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске в третьей декаде октября выпадет большое количество снега. Средняя температура месяца будет в пределах нормы. Об этом КП-Новосибирск сообщили в областном Гидрометцентре.

— В первой декаде месяца температура воздуха ночью будет от 0... -3 до +2, при прояснениях до -10. В дневное время 0... +5. В конце декады будет наблюдаться небольшое повышение. Во второй и третьей декадах колебания температуры: ночью от +1... -6 до 0... -5, а днем — от -7... -12 до 0... +5. Месячное количество осадков предполагается также около нормы. Осадки, в основном, будут в виде мокрого снега и дождя, а в третьей декаде будет снег. Осадки предполагаются в большинстве дней первой и третьей декады и в отдельные дни второй декады, — рассказали КП-Новосибирск метеорологи.

Высота снежного покрова уже увеличилась, особенно за последние несколько дней, добавили синоптики. Местами становился временный снежный покров, который будет таять — это пока непостоянное явление. Но в некоторых районах все же небольшой снег уже лег.

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