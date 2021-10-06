В Новосибирской области будут судить экс-полицейского, избившего задержанного

Суд рассмотрит дело по существу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске будут судить 22-летнего экс-полицейского, который во время службы превысил должностные полномочия. Он применил насилие к задержанному, пребывая в алкогольном опьянении. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— 25 марта 2021 года обвиняемый, находясь в здании отдела полиции, пристегнул наручниками к скамье мужчину, что противоречило закону. Кроме того, он нанес фигурант по делу удары руками и ногами по голове и туловищу. При это полицейский был пьян, — уточнили в ведомстве.

Известно, что экс-полицейский свою вину в содеянном не признал. В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что его уволили из полиции еще в июне.

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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