В Новосибирске сняли мистический сериал «Моя бабушка — призрак». Фото: Министерство культуры Новосибирской области.

В Новосибирске студия игрового кино «Краски» сняла мистический сериал «Моя бабушка-призрак». Премьера киноленты, снятой при поддержке «Института развития интернета», прошла в понедельник, 5 октября. Об этом рассказали в Министерстве культуры Новосибирской области.

— По сюжету 12-летняя девочка после развода родителей попадает в тихий провинциальный городок. С каждым днем обстановка там накаляется. Девочка-подросток сталкивается не только с травлей со стороны новых одноклассников, но и начинает замечать необъяснимые и жуткие вещи, — уточнили подробности в Министерстве.

По словам создателей сериала, юные артисты безупречно исполнили свои роли — они прекрасно сыграли подростков со сложными характерами и непростыми судьбами.

Посмотреть сериал можно на канале студии в YouTube.

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