Сибиряку, незаконно хранившему оружие, вынесли приговор

Приговор не вступил в законную силу Фото: Артем КИЛЬКИН

Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес приговор мужчине, который незаконно приобрел огнестрельное оружие, переделал его и продал. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

— Известно, он переделал охотничье ружье в обрез, отпилив часть ствола и приклада. Злоумышленника признали виновным в совершении преступлений. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года и штраф в размере 110 000 рублей, — говорится в сообщении госоргана.

Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.

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