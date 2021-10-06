Сибиряку, незаконно хранившему оружие, вынесли приговор

Приговор не вступил в законную силу
Фото: Артем КИЛЬКИН
Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес приговор мужчине, который незаконно приобрел огнестрельное оружие, переделал его и продал. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
— Известно, он переделал охотничье ружье в обрез, отпилив часть ствола и приклада. Злоумышленника признали виновным в совершении преступлений. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года и штраф в размере 110 000 рублей, — говорится в сообщении госоргана.
Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.
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