Трассу под Новосибирском завалило снегом. Фото: "АСТ-54".
В среду, 6 октября, трассу между Карасуком и Купино засыпало снегом. Водители сфотографировали запорошенную дорогу и опубликовали снимки в соцсети.
— Тем, кто утром ехал между Карасуком и Купино, открылся очень снежный вид, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что некоторые машины вылетели из колеи и оказались в кювете.
Подписчики паблика, увидев фото, решили, что пора менять резину на зимнюю.
Днем, судя по прогнозу синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, снег растает. Так, в Новосибирской области в среду, 6 октября, ожидается +3…+8 градусов, без осадков.
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