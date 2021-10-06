Новосибирские таможенники изъяли редкие фарфоровые статуэтки

Каждая из статуэток была создана в 50-х годах 20 века

В Новосибирске сотрудники таможенной службы нашли и изъяли две фарфоровые статуэтки. Их незаконно хотели вывезти за пределы страны, в Люксембург. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

— Гражданин Южно-Африканской Республики совершил вход в «зеленый» коридор зоны таможенного контроля аэропорта, заявив об отсутствии у него предметов, подлежащих декларированию, но экспертиза показала обратное, — сообщает ведомство.

53-летний мужчина собирался отвезти статуэтки в подарок своей супруге и с правилами перемещения подобных предметов не был знаком. В отношении него стражи прядка возбудили административное дело. Фигурки изъяли и передали в суд для решения их дальнейшей судьбы.

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