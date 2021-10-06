В Новосибирске «ЗИЛ» аварийной службы сбил девочку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В среду, 6 октября, в Ленинском районе Новосибирска водитель «ЗИЛа» аварийной службы сбил девочку. Авария произошла на улице Забалуева. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель «ЗИЛа», мужчина 1963 года рождения, ехал по улице Забалуева со стороны Колхидской улицы, и у дома 64 на Забалуева наехал на девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточнили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, пешехода — 17-летнюю девочку, увезла Скорая помощь. Она получила ушиб головы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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