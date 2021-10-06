В Новосибирской области стартовал форум OpenBio-2021

Форум проходит с 2013 года. Фото: Инстаграм @openbio.ru

Под Новосибирском в наукограде Кольцово начался четырехдневный форум OpenBio-2021. На нем выступят известные российские ученые. За эти дни на площадке открытых коммуникаций пройдут также выставка и конференция.

— В мероприятии примут участие: ученые: руководители институтов, научные сотрудники, бизнесмены: представители топ-менеджмента, ведущие специалисты, учащиеся профильных вузов, колледжей, инновационная инфраструктура и институты развития, органы власти, — говорится на сайте форума.

В этом году мероприятие проходит в смешении офлайн и онлайн-форматов, а также с соблюдением эпидемиологических норм. Любой желающий может присоединиться на понравившуюся площадку на сайте OpenBio-2021.

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