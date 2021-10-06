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Умные вещи6 октября 2021 7:12

«Ростелеком» в Новосибирске устанавливает криптобиокабины для оформления загранпаспортов

До конца года в Новосибирской области будут запущены три криптобиокабины (КБК), которые позволяют оформлять заграничные паспорта нового поколения
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

КБК станут доступны в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы») в Бердске и Искитиме. Работы по настройке комплекса в филиале МФЦ «Зыряновский» в городе Новосибирске компания «Ростелеком» уже завершила: первые заявители получили документы.

Криптобиокабина - это цифровое решение для самостоятельной сдачи биометрических данных. Для этого устройства в том числе оснащены цифровыми фотокамерами и сканерами отпечатков пальцев и документов.

- Криптобиокабины упрощают оформление загранпаспортов и сводят к минимуму время ожидания в очередях. Для начала требуется подать заявление в МФЦ и получить штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Следуя инструкциям и подсказкам, заявитель самостоятельно отсканирует отпечатки пальцев и разворот российского паспорта, сделает фото и отправит данные для проверки. В итоге процедура занимает несколько минут, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Собранные данные передаются в зашифрованном виде в государственную информационную систему «Мир», откуда поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый паспорт заявитель также получает в МФЦ.

КБК - российский программно-технический комплекс, который производит концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». «Ростелеком» на 2019 – 2021 годы определен единственным поставщиком криптобиокабин: цифровой оператор занимается поставкой, монтажом и запуском комплексов, обеспечивает эксплуатацию и техподдержку аппаратов, а также интегрирует их в ИТ-систему выдачи загранпаспортов нового поколения.