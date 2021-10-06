В Новосибирске продление метро обойдется мэрии в 25,3 миллиардов рублей

Планируется продлить три станции метро
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирским властям продление Дзержинской линии метрополитена обойдется в 25,3 миллиарда рублей. Речь идет о станциях «Гусинобродская», «Молодежная» и «Волочаевская». Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии города.
— По состоянию на текущий момент стоимость участка продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» определена в размере 25,3 миллиардов рублей (в ценах 2021 года), — сообщил КП-Новосибирск представитель муниципалитета.
Также известно, что для строительства потребуется средства федерального бюджета, также не исключены средства инфраструктурных кредитов. После определения источников финансирования будет известна окончательная стоимость.
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