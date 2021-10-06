Известный блогер обвинил новосибирского косметолога в том, что он его изуродовал ботоксом

Блогер хотел убрать морщинки. Фото: стоп-кадр с видео. YouTube Егор Андрюшин

Известный бьюти-блогер Егор Андрюшин заявил, что стал жертвой новосибирского косметолога Михаила Запороцкого. Блогер утверждает, что он изуродовал его лицо. Об этом он рассказал в своем блоге на платформе YouTube.

— Я хотел обколоть только лоб. Но доктор сказал, что для нужного эффекта нужно колоть и межбровье, и нос, и даже зону вокруг глаз. Я был в шоке, но, когда ты лежишь на кушетке и тебе говорит это специалист — ты ему веришь, — рассказывает Андрюшин.

После сделанной процедуры у мужчины начались головные боли, которые сопровождались головокружением. Кроме того, ему не понравился эффект после процедуры. Про свое состояние он сообщил Запороцкому, который ответил, что недомогание — индивидуальная реакция его организма. После чего недовольного клиента он внес в черный список.

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