В Толмачево задержали пассажира, курившего на борту самолета. Фото: Дарья АСЛАМОВА

В новосибирском аэропорту транспортные полицейские задержали сибиряка, курившего на борту самолета. Инцидент произошел на борту рейса Москва-Новосибирск-Кемерово. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.

— Мужчина, не взирая на требования командира самолета, во время полета покурил в туалете. Когда борт приземлился в Новосибирске, его ждал наряд полиции, задержавший нарушителя. Им оказался 43-летний кузбассовец. Ранее он был судим за неуплату алиментов. В отношении сибиряка составили административные протоколы, — уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

В ведомстве напомнили, курение на борту самолет — недопустимо. Если пассажир пренебрегает установленными правилами, авиакомпания вправе отказать ему в дальнейшей перевозке, а также потребовать с него возмещения убытков.

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