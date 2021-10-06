В Толмачево задержали пассажира, курившего на борту самолета.
Фото: Дарья АСЛАМОВА
В новосибирском аэропорту транспортные полицейские задержали сибиряка, курившего на борту самолета. Инцидент произошел на борту рейса Москва-Новосибирск-Кемерово. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.
— Мужчина, не взирая на требования командира самолета, во время полета покурил в туалете. Когда борт приземлился в Новосибирске, его ждал наряд полиции, задержавший нарушителя. Им оказался 43-летний кузбассовец. Ранее он был судим за неуплату алиментов. В отношении сибиряка составили административные протоколы, — уточнили в пресс-службе транспортной полиции.
В ведомстве напомнили, курение на борту самолет — недопустимо. Если пассажир пренебрегает установленными правилами, авиакомпания вправе отказать ему в дальнейшей перевозке, а также потребовать с него возмещения убытков.
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