В Новосибирске пожарные спасли кота из горящего дома. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске случился пожар в доме № 88 на улице Первомайской. По словам жильцов, в полуподвальном помещении произошел хлопок, после чего едкий дым затянул два подъезда. О ЧП, которое случилось во вторник, 5 октября, горожане рассказали в соцсети.

— Из людей никто не пострадал. Однако, к сожалению, погибли два кота. А вот третьего удалось спасти с помощью пожарных. Спасибо им за это! — написали жильцы дома в группе «Инцидент Новосибирск».

Новосибирцы добавили, что до сих пор проветривают квартиры от едкой вони. Они поблагодарили пожарных за оперативную и слаженную работу.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло в подвальном помещении. Там огонь повредил вещи, мебель и бытовую технику.

— В тушении огня участвовали 9 единиц техники и 27 человек личного состава, — добавили в ведомстве.

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