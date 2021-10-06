Новосибирск не попал в топ популярных туристических городов России

Самым популярным городом стал Санкт-Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирск не вошел в топ популярных тур-направлений России. Первое место рейтинга традиционно заняла северная столица — Санкт-Петербург. Информацию об этом опубликовали на сайте SuperJob в исследовании о популярных туристических направлений РФ.

— На первом месте среди желанных внутренних туристических направлений — Санкт-Петербург с 20% голосов. Москва — на втором месте (9% опрошенных). Столько же россиян хотели бы посетить города Золотого кольца (9%), — пишет сайт.

В список также попали Казань, Сочи, Крым, Калининград, Иркутск, Петрозаводск, Владивосток, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск и Краснодар.

При этом Новосибирск, хоть и не вошел в список лидеров, стал все же популярным для туристов. Вместе с ним россияне не против посетить Анапу, Великий Новгород, Волгоград, Геленджик и другие.

По результатам исследования 2% россиян готовы отправиться в путешествие в любой российский город, а 4% мечтают только о зарубежном отдыхе.

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