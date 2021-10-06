Пробки в Новосибирске на утро 6 октября 2021 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 6 октября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 6 октября 2021 года: затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Степной, Троллейной и Плахотного. Затруднено движение по улицам Станиславского, Котовского и Ватутина. Сложно проехать по улице Широкой, площади Труда, площади Райсовета и по проезду Энергетиков. Затор наблюдается и на Станционной улице. Пробки сковали улицу Студенческую, проспект Карла Маркса и улицу Блюхера.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Восход, Гурьевской, Бориса Богаткова и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 6 октября, достиг 6 баллов.

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