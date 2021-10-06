Видео, как «Тойота» сбила 14-летнего школьника появилось в соцсетях

Судя по кадрам, подросток внезапно выбежал на дорогу. Фото: стоп-кадр.

Видео с наездом на 14-летнего мальчика на перекрестке улиц Фрунзе с Селезневой появилось в соцсетях. Судя по кадрам, подросток выбежал на дорогу внезапно.

— На кадрах видно, что седану Toyota Tercel горел зеленый сигнал светофора, когда из-за ехавшего рядом с правой стороны грузовика выбежал молодой человек, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

За рулем иномарки была женщина 1986 года рождения. Как написали в паблике, она — опытный водитель со стажем в 17 лет. Знакомые сибирячки уверяют, мальчик, выскочивший на дорогу, признал, что был не прав.

Напомним, подростка с места ДТП увезла Скорая. Ему диагностировали сотрясение и ушибы.

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