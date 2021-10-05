В Новосибирске 18-летний водитель каршеринга влетел в иномарку: пострадал подросток

Авария случилась на улице Владимировской у дома №2/1. Фото: "АСТ-54"

Вечером, во вторник, 5 октября, в Новосибирске в ДТП пострадал подросток. Авария случилась на улице Владимировской у дома №2/1.

— В 15:55 18-летний водитель Volkswagen столкнулся с автомобилем Ssang Young, за рулем которого был 36-летний водитель, — сообщает Госавтоинспекция по Новосибирску.

Как сообщают очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54», Volkswagen вылетел на встречную полосу и получил удар в правую сторону от внедорожника SsangYong. Сам водитель каршеринга уверял, что автомобиль просто занесло на скользкой дороге, однако очевидцы утверждают, что за руль молодой человек сел нетрезвым.

В ДТП пострадал водитель Volkswagen и его 16-летняя пассажирка. Девочка была доставлена в больницу.

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