В Новосибирске лжебанкиров осудили за выдачу несуществующих кредитов и сбыт фальшивых денег

В Новосибирске вынесли приговор группе мошенников. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске вынесли приговор группе мошенников. Они обманывали сибиряков, которым банки отказали в кредитовании, а также скупали за фальшивые деньги дорогие мобильники, чтобы перепродавать их.

— Обвиняемые купили на нелегальном интернет-ресурсе базу персональных данных сибиряков, которым банки отказали в кредите. Двое из группировки звонили потенциальным жертва и предлагали им взять кредит. Еще один из мошенников, будучи опытным айтишником, создал фейковые сайты реальных банков, чтобы люди действительно могли поверить, что им «одобрили» кредит, — рассказал КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев. — Сама мошенническая схема заключалась в том, что чтобы получить свои деньги, люди должны были якобы оплатить госпошлину, расходы на доставку и оформление. Разумеется, все эти деньги мошенник просто делили между собой.

Всего у группировки насчитывается 9 эпизодов подобного мошенничества с общим ущербом в 277 тысяч рублей. Но кроме оформления несуществующих кредитов, сибиряки также занимались изготовлением и сбытом фальшивой валюты.

— Также в интернете они покупали поддельные пятитысячные купюры. Ими они потом рассчитывались за дорогие телефоны, которые они покупали на «Авито», чтобы потом перепродать, — пояснил помощник прокурора.

Тем не менее, преступников все же удалось задержать. Главарь группировки, уже имеющий судимость, заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием. В связи с этим суд приговорил его к 6,6 годам колонии строгого режима. Остальные члены группировки также не стали отрицать свою вину и согласились возместить ущерб пострадавшим. Одного из сибиряков признали виновным в приобретении и сбыте поддельных денег по статье 186 УК РФ, еще троих — в мошенничестве в составе организованной преступной группы по статье 159 УК РФ. Всех четверых суд приговорил к реальному сроку. Однако действительно отбывать его будет только один из них. Двоих обвиняемых выпустили прямо из зала суда: в счет наказания им зачли время проведенное в СИЗО. А член группировки, выступающий в роли айтишника, получил условный срок.

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